Calcio: Dazn, torna Supertele con Mertens ospite (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - La seconda giornata di campionato è pronta a essere raccontata questa sera in diretta streaming su Dazn nella nuova puntata di Supertele, insieme a Pierluigi Pardo e agli ospiti d'eccezione: Paolo Belli, Dario Fabbri, Ciro Ferrara, Giovanni Floris, Gianmarco Tognazzi, Luca Toni e il super ospite Dries Mertens collegato da Istanbul che commenterà in esclusiva il debutto vincente del Napoli in questo inizio di Serie A 2022/23. Le sorprese non finiscono qui, in collegamento dal Canada, anche Federico Bernardeschi che racconterà il suo esordio in Mls. La Square di Dazn si accenderà già nel pre-partita di Sampdoria-Juventus per proseguire poi con l'atteso “approfondimento leggero” al termine del match e parlare di grande Calcio, rivivendo le emozioni del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. - (Adnkronos) - La seconda giornata di campionato è pronta a essere raccontata questa sera in diretta streaming sunella nuova puntata di, insieme a Pierluigi Pardo e agli ospiti d'eccezione: Paolo Belli, Dario Fabbri, Ciro Ferrara, Giovanni Floris, Gianmarco Tognazzi, Luca Toni e il superDriescollegato da Istanbul che commenterà in esclusiva il debutto vincente del Napoli in questo inizio di Serie A 2022/23. Le sorprese non finiscono qui, in collegamento dal Canada, anche Federico Bernardeschi che racconterà il suo esordio in Mls. La Square disi accenderà già nel pre-partita di Sampdoria-Juventus per proseguire poi con l'atteso “approfondimento leggero” al termine del match e parlare di grande, rivivendo le emozioni del ...

