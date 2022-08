La fatwa contro la libertà che colpì Rusdhie (Di sabato 20 agosto 2022) Nadine Gordimer, scrittrice sudafricana e premio Nobel per la Letteratura del 1991, il 14 febbraio 1992 pubblicò in contemporanea sul Guardian di Londra, il Pais a Madrid e Libération a Parigi una lettera a Salman Rushdie. La riproduciamo qui. Salman, ogni volta che scrivo qualcosa che ti riguarda nutro la speranza che, prima di essere pubblicato, il mio pezzo risulti superato dagli eventi: che la fatwa che esige la tua morte sia stata definitivamente abolita. Vorrei con tutte le mie forze che, quando questa lettera giungerà nelle tue mani, essa appartenga definitivamente al tuo passato. Continuo a chiedere, a me stessa e a tutti, come sia possibile che il mondo abbia consentito che la sentenza assassina emessa nei tuoi confronti venisse prorogata di anno in anno. Com’è possibile che i governi democratici, in particolare quello britannico – governi che si sono ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 20 agosto 2022) Nadine Gordimer, scrittrice sudafricana e premio Nobel per la Letteratura del 1991, il 14 febbraio 1992 pubblicò in contemporanea sul Guardian di Londra, il Pais a Madrid e Libération a Parigi una lettera a Salman Rushdie. La riproduciamo qui. Salman, ogni volta che scrivo qualcosa che ti riguarda nutro la speranza che, prima di essere pubblicato, il mio pezzo risulti superato dagli eventi: che lache esige la tua morte sia stata definitivamente abolita. Vorrei con tutte le mie forze che, quando questa lettera giungerà nelle tue mani, essa appartenga definitivamente al tuo passato. Continuo a chiedere, a me stessa e a tutti, come sia possibile che il mondo abbia consentito che la sentenza assassina emessa nei tuoi confronti venisse prorogata di anno in anno. Com’è possibile che i governi democratici, in particolare quello britannico – governi che si sono ...

