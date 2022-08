Asia Argento, ecco il nuovo fidanzato: chi è Michele Martignoni, lottatore e 20 anni più giovane di lei (Di sabato 20 agosto 2022) Asia Argento ritrova il sorriso tra le braccia di Michele Martignoni, campione di arti marziali (MMA) e nuovo amore dell'attrice che su Instagram ha postato degli scatti in cui è... Leggi su leggo (Di sabato 20 agosto 2022)ritrova il sorriso tra le braccia di, campione di arti marziali (MMA) eamore dell'attrice che su Instagram ha postato degli scatti in cui è...

ItaliaTeam_it : Un’altra medaglia per Asia D’Amato a #Munich2022! Argento al volteggio, la ginnasta #ItaliaTeam si è tuttavia inf… - Coninews : ASIA D'ARGENTO! ?? A #Munich2022 Asia D'Amato si prende la seconda piazza al volteggio. Applausi e un grande in boc… - Eurosport_IT : Asia conquista la medaglia d'Argento ?????? L'azzurra si infortuna alla caviglia ed è costretta ad andare in ospedale… - IronBlood220 : RT @DxD2018_: [Chocolate VI] Asia Argento (Bishop) - FabianPachon15 : RT @DxD2018_: [Chocolate VI] Asia Argento (Bishop) -