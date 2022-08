Calcio | Conference League 2022-2023 | Fiorentina-Twente 2-1 nell’andata dei play-off

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022) Lasupera per 2-1 i neerlandesi deldei-off delladi, ma non chiude in maniera definitiva i conti, dovendo così andare a difendere il gol di margine in trasferta nei Paesi Bassi nel match di ritorno. I padroni di casa mettono subito in discesa la sfida, sbloccando il risultato già al 2? con il gol di Gonzalez su assist vincente di Biraghi, trovando il raddoppio al 31? con Cabral, servito da Sottil. Nella ripresa però i toscani non chiudono la pratica ed al 65? arriva la rete degli ospiti di Cerny su assist di Smal, che tiene aperto il discorso qualificazione. RISULTATIRakow (Polonia) – Slavia Praga (Rep. Ceca) ...