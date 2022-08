Lega | “Col Pd Roma è diventata terra di nessuno”

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 agosto 2022) – Interventi di Durigon, Saltamartini e Pomarici – Il tema della sicurezza nella capitale è oggetto oggi di vari interventi di esponenti politici della. “Minimizzare un problema – dice Claudio Durigon, deputato e coordinatore per il Lazio – non vuol dire risolverlo: acon il PD l’illità dilaga, di pari passo con il degrado del territorio. “Gualtieri ritiene normale che una squadra statunitense di cricket debba pagare un riscatto ai nomadi per tornare in possesso della propria attrezzatura, rubata proprio da loro? Il presidio e il controllo degli insediamenti sono fondamentali, ma il Pd limita il lavoro della Polizia diCapitale a presidi presso gli ingressi degli insediamenti. Un danno enorme: per lala sicurezza è una priorità. Il 25 settembre potremo finalmente voltare ...