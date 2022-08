Patenti moto, UNASCA: con “DL Infrastrutture” motociclisti più preparati su sicurezza stradale. Esame di guida già sostenuto (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) - Roma, 11 agosto 2022 – Patenti moto, con il “DL Infrastrutture-bis” nessuna scorciatoia per il passaggio dalla A1 alla A2 e da questa alla A e nemmeno nessun favore alle autoscuole. Con l'Esame di guida già sostenuto, ci si può concentrare in autoscuola sulla preparazione alla sicurezza stradale, secondo gli obiettivi del Piano Nazionale della sicurezza stradale 2021-2030, e di quelli europei di Agenda UE 2030 che fissa per quell'anno la riduzione del 50% delle vittime e dei feriti gravi da incidenti stradali e, infine, di “Vision Zero” al 2050.La conversione in legge di questo decreto ha presentato alcune novità per il Codice della Strada che spaziano dalla classificazione dei veicoli alla mobilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) - Roma, 11 agosto 2022 –, con il “DL-bis” nessuna scorciatoia per il passaggio dalla A1 alla A2 e da questa alla A e nemmeno nessun favore alle autoscuole. Con l'digià, ci si può concentrare in autoscuola sulla preparazione alla, secondo gli obiettivi del Piano Nazionale della2021-2030, e di quelli europei di Agenda UE 2030 che fissa per quell'anno la riduzione del 50% delle vittime e dei feriti gravi da incidenti stradali e, infine, di “Vision Zero” al 2050.La conversione in legge di questo decreto ha presentato alcune novità per il Codice della Strada che spaziano dalla classificazione dei veicoli alla mobilità ...

