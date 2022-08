Due ex volti di Temptation Island nel cast del GF Vip 7? L’ultima indiscrezione sui concorrenti (Di giovedì 11 agosto 2022) In attesa del cast ufficiale del GF Vip 7, proseguono le indiscrezioni sui concorrenti che si preparano a varcare la fatidica Porta Rossa ed accedere alla spiatissima Casa di Cinecittà. Al momento il solo nome ufficiale è quello di Giovanni Ciacci, lo stylist che di recente ha svelato di essere sieropositivo. Ma le sorprese non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 11 agosto 2022) In attesa delufficiale del GF Vip 7, proseguono le indiscrezioni suiche si preparano a varcare la fatidica Porta Rossa ed accedere alla spiatissima Casa di Cinecittà. Al momento il solo nome ufficiale è quello di Giovanni Ciacci, lo stylist che di recente ha svelato di essere sieropositivo. Ma le sorprese non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

DavidPuente : 1/ Se da una parte c'è ItalExit, da un'altra c'è il gruppo 'Vita' della complottista No vax Sara Cunial. Candidati… - NoiTv : Trasatti e Martinelli: due giovani volti per Unione Popolare - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi sono nomi splendidi, di grande spessore per le prossime #ElezioniPolitiche22. Due vo… - innocente_evas : Ma mi piace pensare che il sorriso inebetito che si stampa sui nostri volti, quando ci vediamo, sia il sorriso di d… - Poldoncino : RT @ProfCampagna: Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi sono nomi splendidi, di grande spessore per le prossime #ElezioniPolitiche22. Due vo… -