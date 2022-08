Decreto Trasparenza: l’Ispettorato prova a semplificare gli obblighi di informazione, ma la burocrazia resta tanta (Di giovedì 11 agosto 2022) In attesa della prossima entrata in vigore del Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104 del 27 giugno 2022), prevista per il prossimo 13 agosto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare esplicativa (n. 4/2022) che sembra rispondere alle tante proteste sollevate dalle imprese, dalle associazioni professionali e da tutti gli altri operatori del diritto contro una normativa che sembra appesantire, senza una valida ragione, la stesura dei contratti di lavoro. Possibile il rinvio ai contratti collettivi L’INL sembra voler rispondere a queste proteste in uno specifico passaggio della circolare, quello nel quale si occupa proprio del contenuto dell’informativa resa dal datore. Questo passaggio della circolare parte dalla constatazione che il nuovo art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 non fa più espresso riferimento alla possibilità ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 agosto 2022) In attesa della prossima entrata in vigore del(D.Lgs. 104 del 27 giugno 2022), prevista per il prossimo 13 agosto,Nazionale del Lavoro ha emanato una circolare esplicativa (n. 4/2022) che sembra rispondere alle tante proteste sollevate dalle imprese, dalle associazioni professionali e da tutti gli altri operatori del diritto contro una normativa che sembra appesantire, senza una valida ragione, la stesura dei contratti di lavoro. Possibile il rinvio ai contratti collettivi L’INL sembra voler rispondere a queste proteste in uno specifico passaggio della circolare, quello nel quale si occupa proprio del contenuto dell’informativa resa dal datore. Questo passaggio della circolare parte dalla constatazione che il nuovo art. 1 del D.Lgs. n. 152/1997 non fa più espresso riferimento alla possibilità ...

