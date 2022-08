Nuoto, quando gareggia Thomas Ceccon agli Europei: i giorni precisi, programma, orari, tv (Di martedì 9 agosto 2022) Un anno a tutta per il Nuoto internazionale. A nemmeno due mesi dai Mondiali ‘straordinari’ andati in scena a Budapest, è subito il momento di pensare agli Europei, che andranno di scena a Roma. Nello Stadio del Nuoto di Piazza Lauro de Bosis vedremo i migliori talenti continentali in corsia, tra cui il nostro Thomas Ceccon. Il ventunenne nato a Thiene è stato uno dei più grandi protagonisti dell’evento iridato, conquistando un oro da urlo nei 100 dorso facendo registrare un fantasmagorico record mondiale di 51”60. Thomas sarà ovviamente della partita in questa disciplina, ma grazie al suo essere eclettico sarà impegnato in altre tre gare individuali. Oltre ad avere ovviamente il miglior tempo di riferimento nei 100 dorso, Ceccon è secondo assoluto sia ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) Un anno a tutta per ilinternazionale. A nemmeno due mesi dai Mondiali ‘straordinari’ andati in scena a Budapest, è subito il momento di pensare, che andranno di scena a Roma. Nello Stadio deldi Piazza Lauro de Bosis vedremo i migliori talenti continentali in corsia, tra cui il nostro. Il ventunenne nato a Thiene è stato uno dei più grandi protagonisti dell’evento iridato, conquistando un oro da urlo nei 100 dorso facendo registrare un fantasmagorico record mondiale di 51”60.sarà ovviamente della partita in questa disciplina, ma grazie al suo essere eclettico sarà impegnato in altre tre gare individuali. Oltre ad avere ovviamente il miglior tempo di riferimento nei 100 dorso,è secondo assoluto sia ...

