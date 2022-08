È morto a 103 anni Mario Fiorentini, ex partigiano che partecipò all’organizzazione dell’attentato di via Rasella (Di martedì 9 agosto 2022) È morto a 103 anni Mario Fiorentini, ex partigiano e accademico italiano che ebbe un importante ruolo nella Resistenza all’occupazione nazista nel corso della Seconda guerra mondiale. Fiorentini fu, tra le altre cose, tra i principali organizzatori dell’attentato di via Leggi su ilpost (Di martedì 9 agosto 2022) Èa 103, exe accademico italiano che ebbe un importante ruolo nella Resistenza all’occupazione nazista nel corso della Seconda guerra mondiale.fu, tra le altre cose, tra i principali organizzatoridi via

