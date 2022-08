Traffico Roma del 08-08-2022 ore 09:30 (Di lunedì 8 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto proseguono i lavori sulla Cassia bis con coda in prossimità del raccordo in direzione di Roma code per lavori anche sulla via Appia all’altezza dell’aeroporto di Ciampino in direzione della capitale rallentamenti per un restringimento di carreggiata sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale est nuovi lavori di potatura da stamattina in via Prenestina chiusa la sede tranviaria tra Largo Preneste piazzale Prenestino modifiche per le linee tram 5 14 e 19 le linee 514 sono sostituite da bus sull’intero percorso mentre quelli della linea 19 continueranno a viaggiare su rotaia tra piazza Risorgimento Piazza di Porta Maggiore e sostituite da bus tra porta a Piazza dei Gerani termine interventi previsto per il prossimo 12 agosto maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto proseguono i lavori sulla Cassia bis con coda in prossimità del raccordo in direzione dicode per lavori anche sulla via Appia all’altezza dell’aeroporto di Ciampino in direzione della capitale rallentamenti per un restringimento di carreggiata sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale est nuovi lavori di potatura da stamattina in via Prenestina chiusa la sede tranviaria tra Largo Preneste piazzale Prenestino modifiche per le linee tram 5 14 e 19 le linee 514 sono sostituite da bus sull’intero percorso mentre quelli della linea 19 continueranno a viaggiare su rotaia tra piazza Risorgimento Piazza di Porta Maggiore e sostituite da bus tra porta a Piazza dei Gerani termine interventi previsto per il prossimo 12 agosto maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - in_appennino : RT muoversintoscan '? In #A1, in direzione Roma: incidente risolto, code per traffico intenso tra il bivio A1-Var… - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via Aurelia ?????? Traffico rallentato altezza Via di Castel di Guido > fuori Roma #Luceverde #Lazio - viabilitasdp : 9:21 #A24 Incidente alla barriera di Roma est . - viabilitasdp : 9:24 #A24 Coda alla barriera di Roma est per incidente. -