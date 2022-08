Pnrr: via libera Ue a schema aiuti Italia per il biometano (Di lunedì 8 agosto 2022) Via libera della Commissione europea al regime di aiuti di Stato dell'Italia, finanziato attraverso il Pnrr, per sostenere la costruzione e la gestione di impianti di produzione di biometano nuovi o ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Viadella Commissione europea al regime didi Stato dell', finanziato attraverso il, per sostenere la costruzione e la gestione di impianti di produzione dinuovi o ...

