Mensa scolastica e pasto da casa, la scelta spetta alla scuola (Di lunedì 8 agosto 2022) Nell’articolata sentenza in commento da cui estrapoliamo alcuni passaggi, si affronta un contenzioso che riguarda dei genitori di alunni che frequentavano per la maggior parte secondo il modello scolastico a tempo pieno e due a tempo modulare; in entrambi i casi era previsto il tempo Mensa, garantito dall’istituzione di un servizio di ristorazione gestito dall’amministrazione L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 agosto 2022) Nell’articolata sentenza in commento da cui estrapoliamo alcuni passaggi, si affronta un contenzioso che riguarda dei genitori di alunni che frequentavano per la maggior parte secondo il modello scolastico a tempo pieno e due a tempo modulare; in entrambi i casi era previsto il tempo, garantito dall’istituzione di un servizio di ristorazione gestito dall’amministrazione L'articolo .

orizzontescuola : Mensa scolastica e pasto da casa, la scelta spetta alla scuola - lata_pino : @pdnetwork I genitori monoreddito dei 3 bimbi a cui il Comune PD passava latte pannolini, SCUOLABUS,MENSA SCOLASTIC… - Dubbiosa2 : @pdnetwork Forse non è così in tutta Italia ma dove vivo io la retta scolastica , la mensa e il trasporto comunale… - Tp24it : Campobello, c'è l'avviso per i contributi per la mensa scolastica. Domanda entro il 30 settembre… - palermo24h : Campobello, c’è l’avviso per i contributi per la mensa scolastica. Domanda entro il 30 settembre -