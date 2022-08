Salernitana | Nicola | 'Troppo leziosi | ora diamo il meglio con la Roma'

anperillo : RT @RaiNews: Gli emiliani, che militano nel campionato di Serie B, hanno piegato per 2-0 all'Arechi la Salernitana di mister Nicola. Entram… - aSalerno_it : #salerno Salernitana, Nicola: 'Proveremo ad ottenere il massimo' - ParmaLiveTweet : Salernitana, Nicola: 'Insoddisfatti, volevamo passare il turno. Parma squadra completa, noi no'… - ottopagine : Salernitana-Parma 0-2, Nicola: «Abbiamo dato tutto, cresceremo con il lavoro» #Salerno - granatissimi : Salernitana-Parma 0-2, Nicola: «Abbiamo dato tutto, cresceremo con il lavoro» -

... Empoli e Verona , questa sera laè capitolata contro il Parma , che si è imposto per 2 - 0 sui granata. I gol di Camara al 59' e di Mihaila al 74' hanno condannato la squadra di, ...La squadra di Pecchia batte 2 - 0 lanei trentaduesimi di Coppa Italia e dà ... Alla mezz'ora nota stonata perche perde per infortunio Bohinen. Al 60' passa in vantaggio il Parma con ...Il mister ha quindi concluso: “Ribery è punto di riferimento importante: ha svolto per intero il ritiro, mettendosi a disposizione e fungendo da vero e proprio esempio per i compagni più giovani. Ha e ...ROMA (ITALPRESS) - Passa il Parma. Altra sorpresa nei trentaduesimi di Coppa Italia dove la squadra di Pecchia batte 2-0 la Salernitana all'Arechi ...