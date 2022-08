Biden contro i monopoli editoriali: no all’unione tra Phr e Simon & Schuster (Di sabato 6 agosto 2022) Sembra un po’ tardi ormai per preoccuparsi dei monopoli dell’editoria. Eppure il dipartimento di Giustizia americano ha deciso di tentare di bloccare l’acquisto di Simon & Schuster da parte di Penguin Random House per quasi 2,2 miliardi di dollari. Niente in confronto alla Mondazzoli se si guardano le cifre dell’operazione (Mondadori acquistò Rcs Libri per 127 milioni nel 2015, costretta poi a cedere Bompiani). La stessa Penguin Random House (Prh) è frutto di un’unione avvenuta nel 2013 tra le due storiche case editrici – il gruppo Penguin e Random House – ora di proprietà della megamultinazionale Bertelsmann, controllata principalmente dalla famiglia tedesca Mohn. Prh, con oltre 10mila impiegati e 15.000 libri pubblicati all’anno, è da tempo il gruppo editoriale più grande degli Stati Uniti mentre ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 6 agosto 2022) Sembra un po’ tardi ormai per preoccuparsi deidell’editoria. Eppure il dipartimento di Giustizia americano ha deciso di tentare di bloccare l’acquisto dida parte di Penguin Random House per quasi 2,2 miliardi di dollari. Niente in confronto alla Mondazzoli se si guardano le cifre dell’operazione (Mondadori acquistò Rcs Libri per 127 milioni nel 2015, costretta poi a cedere Bompiani). La stessa Penguin Random House (Prh) è frutto di un’unione avvenuta nel 2013 tra le due storiche case editrici – il gruppo Penguin e Random House – ora di proprietà della megamultinazionale Bertelsmann,llata principalmente dalla famiglia tedesca Mohn. Prh, con oltre 10mila impiegati e 15.000 libri pubblicati all’anno, è da tempo il gruppo editoriale più grande degli Stati Uniti mentre ...

