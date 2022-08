Sky Dazn, raggiunto l’accordo definitivo: cosa cambierà (Di giovedì 4 agosto 2022) Gli emittenti Sky e Dazn hanno ufficialmente raggiunto un accordo per la trasmissione del prossimo campionato di Serie A TIM. La passata stagione, infatti, prevedeva per ogni turno 7 partite di Serie A in esclusiva Dazn e 3 partite di Serie A in condivisione tra le due piattaforme. Serie A Dazn Sky Da quest’anno però, Dazn farà l’ingresso nell’app SkyQ; i clienti Sky dunque avranno la possibilità di poter sottoscrivere un abbonamento Dazn che permetterà di vedere il canale ZONA Dazn che trasmetterà le 7 partite di Serie A altrimenti non visibili con il solo abbonamento Sky, le 3 partite visibili anche solo con l’abbonamento Sky e vari contenuti legati al mondo del calcio. Il canale ZONA Dazn sarà disponibile dall’8 agosto digitando il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 4 agosto 2022) Gli emittenti Sky ehanno ufficialmenteun accordo per la trasmissione del prossimo campionato di Serie A TIM. La passata stagione, infatti, prevedeva per ogni turno 7 partite di Serie A in esclusivae 3 partite di Serie A in condivisione tra le due piattaforme. Serie ASky Da quest’anno però,farà l’ingresso nell’app SkyQ; i clienti Sky dunque avranno la possibilità di poter sottoscrivere un abbonamentoche permetterà di vedere il canale ZONAche trasmetterà le 7 partite di Serie A altrimenti non visibili con il solo abbonamento Sky, le 3 partite visibili anche solo con l’abbonamento Sky e vari contenuti legati al mondo del calcio. Il canale ZONAsarà disponibile dall’8 agosto digitando il ...

sportface2016 : +++#Dazn e #Tim firmano l'accordo, non c'è più esclusiva. #Dazn può sbarcare su #Sky+++ - vditrapani : 1- Dazn aumenta i prezzi del 50% 2- viste le palesi carenze nel servizio, fa un accordo con Tim e Sky, che però ric… - Corriere : Tim-Dazn, accordo senza obbligo di esclusiva: ora tutta la serie A potrà andare anche su Sky - ElTrattore : La vicenda Dazn Sky ha dell'incredibile. Si sono accorti che hanno ladrato 30 euro al mese per un servizio di merda… - ioproprioio1 : @antidisfattista @Torrenapoli1 Sky non c'entra, i diritti sono di Dazn Sky paga tot a dazn per mettere l'app, tu co… -