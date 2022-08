Sicilia: Musumeci, oggi potrebbe essere mia ultima visita (Di giovedì 4 agosto 2022) "La visita di oggi potrebbe essere una delle ultime di questa legislatura". Lo ha detto Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, rivolgendosi al sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) "Ladiuna delle ultime di questa legislatura". Lo ha detto Nello, presidente della Regionena, rivolgendosi al sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, alla ...

