Regionali, Meloni: dimissioni Musumeci scelta buon senso (Di giovedì 4 agosto 2022) "La scelta di Nello Musumeci di far votare per le Regionali insieme alle elezioni politiche è di grande buon senso e lodevole spirito istituzionale. Consente un notevole risparmio di denaro pubblico, che potrà meglio essere utilizzato ed evita ai siciliani due campagne elettorali nel giro di tre mesi, con prevedibile aumento di astensioni e doppia chiusura delle scuole. Quella di Musumeci è una decisione che dimostra ancora una volta il suo amore per la Sicilia e anche per questo merita la fiducia dei siciliani". Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 agosto 2022) "Ladi Nellodi far votare per leinsieme alle elezioni politiche è di grandee lodevole spirito istituzionale. Consente un notevole risparmio di denaro pubblico, che potrà meglio essere utilizzato ed evita ai siciliani due campagne elettorali nel giro di tre mesi, con prevedibile aumento di astensioni e doppia chiusura delle scuole. Quella diè una decisione che dimostra ancora una volta il suo amore per la Sicilia e anche per questo merita la fiducia dei siciliani". Lo dice la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia

Destradipopolo : LETIZIA #MORATTI VINCEREBBE LE ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA IN TUTTI GLI SCENARI IPOTIZZATI PRENDEREBBE IL 35% S… - Giulicat1512 : RT @MaddalenaLuigi5: @FratellidItalia @DelmastroAndrea Salvini vuole la 'disgregazione' regionale, la Meloni non vuole nemmeno le autonomie… - tdrclaudio : RT @MaddalenaLuigi5: @FratellidItalia @DelmastroAndrea Salvini vuole la 'disgregazione' regionale, la Meloni non vuole nemmeno le autonomie… - AntoninoMi : .. invece @GiuseppeConteIT e i suoi l'hanno presa bene , vero @nomfup , vero @szampa56 ?Ma si può nominare solo gio… - cicciodevilla : RT @MaddalenaLuigi5: @FratellidItalia @DelmastroAndrea Salvini vuole la 'disgregazione' regionale, la Meloni non vuole nemmeno le autonomie… -