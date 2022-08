Elezioni | Conte ironico | ' d' accordo con Calenda | ammucchiata presa in giro italiani' **

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Per una volta sono d'con". Così il presidente del M5S Giuseppesu Twitter, dove pubblica un 'cinguettio' del leader di Azione -risalente al 22 luglio scorso- in cuiparlava di 'cartelli elettorali che vanno dall'estrema sinistra a Di Maio' come 'prese indegli elettori' e 'garanzia di ingovernabilità'.

Il tour elettorale verso lepassa dalla Puglia, terra fatale per il Carroccio: nel 2019, da una spiaggia di Mola, l'allora vicepremier tolse la spina al governoUno dopo le giornate ...... un'intesa, in vista delledel 25 settembre, che ha portato ad una spartizioni delle ...è perso nel buio e rischia di restare senza poltronaRoma, 3 ago. (Adnkronos) - "Per una volta sono d'accordo con Calenda". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte su Twitter, dove pubblica un 'cinguettio' del leader di Azione -risalente al ...Mentre a destra e sinistra si cominciano a mettere le prime carte sul tavolo in vista delle elezioni di settembre, a via di Campo Marzio i pentastellati attendono il momento giusto ...