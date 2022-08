Kosovo, rinviato a settembre divieto documenti e targhe serbi (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Il governo del Kosovo ha rinviato di un mese, al primo settembre, l’entrata in vigore delle nuove norme che vietano l’utilizzo di documenti di identità e di targhe serbe. Una decisione che segue manifestazioni di protesta contro le normative che, da oggi, avrebbero dovuto vietare l’uso dei documenti e delle targhe automobilistiche rilasciate da Pristina nelle regioni del nord del Kosovo a maggioranza serba. Nella notte i manifestanti avevano bloccato le strade e uomini armati avevano sparato in aria. Il governo kosovaro ha avuto consultazioni con l’Unione europea e gli Stati Uniti. L’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea (Ue), Josep Borrell, ha ”accolto con favore la decisione del Kosovo di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Il governo delhadi un mese, al primo, l’entrata in vigore delle nuove norme che vietano l’utilizzo didi identità e diserbe. Una decisione che segue manifestazioni di protesta contro le normative che, da oggi, avrebbero dovuto vietare l’uso deie delleautomobilistiche rilasciate da Pristina nelle regioni del nord dela maggioranza serba. Nella notte i manifestanti avevano bloccato le strade e uomini armati avevano sparato in aria. Il governo kosovaro ha avuto consultazioni con l’Unione europea e gli Stati Uniti. L’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea (Ue), Josep Borrell, ha ”accolto con favore la decisione deldi ...

