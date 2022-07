Patch di agosto 2022 anche sui Samsung Galaxy Z Flip 5G (Di domenica 31 luglio 2022) Il colosso di Seul ha iniziato a implementare la Patch di sicurezza di agosto 2022 a pieno regime. Gli ultimi tre telefoni di punta Galaxy S dell’azienda sudcoreana sono stati i primi a ricevere l’upgrade. Ora, dopo le serie Galaxy S20, S21 e S22, l’OEM asiatico ha rivolto la sua attenzione all’altra sua linea di successo, la Galaxy Z Flip. Il nuovo aggiornamento è in arrivo per il Samsung Galaxy Z Flip 5G (SM-F707B) in Svizzera. Il pacchetto include la Patch di sicurezza di agosto 2022 con versione firmware F707BXXU6GVG5. Il colosso di Seul non ha ancora divulgato i dettagli della Patch di sicurezza di agosto 2022 ... Leggi su optimagazine (Di domenica 31 luglio 2022) Il colosso di Seul ha iniziato a implementare ladi sicurezza dia pieno regime. Gli ultimi tre telefoni di puntaS dell’azienda sudcoreana sono stati i primi a ricevere l’upgrade. Ora, dopo le serieS20, S21 e S22, l’OEM asiatico ha rivolto la sua attenzione all’altra sua linea di successo, la. Il nuovo aggiornamento è in arrivo per il5G (SM-F707B) in Svizzera. Il pacchetto include ladi sicurezza dicon versione firmware F707BXXU6GVG5. Il colosso di Seul non ha ancora divulgato i dettagli delladi sicurezza di...

