Riapertura scuole, Salvini annuncia: “A Firenze inviteremo insegnanti e studenti per una grande iniziativa a settembre” (Di sabato 30 luglio 2022) "Abbiamo scelto Firenze per l'inizio di settembre dove faremo una grande iniziativa nazionale per la Riapertura delle scuole, invitando centinaia di studenti e di insegnanti, perché Firenze e la Toscana non sono di proprietà di un partito, di una bandiera o di un colore". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 luglio 2022) "Abbiamo sceltoper l'inizio didove faremo unanazionale per ladelle, invitando centinaia die di, perchée la Toscana non sono di proprietà di un partito, di una bandiera o di un colore". L'articolo .

orizzontescuola : Riapertura scuole, Salvini annuncia: “A Firenze inviteremo insegnanti e studenti per una grande iniziativa a settem… - MTFed71 : @GovernantManlio @distefanoTW @marioadinolfi @APLI_Italia Assolutamente non vero. I dirigenti scolastici sono stati… - ngiocoli : @AlessioConti__ @Invetriata @Azione_it Su un tema che da due anni e mezzo occupa tipo un quarantaduesimo delle nost… - buzzkill81 : @madforfree e nessuno in campagna elettorale che affronta l'argomento, eppure la riapertura delle scuole è alle porte. - MammaVero81 : RT @GfveGianfra: @forza_italia @FratellidItalia @LegaSalvini @LucioMalan @borghi_claudio prenderò seriamente in considerazione l’idea di vo… -