Un campione d’Europa senza squadra | Belotti è ancora svincolato

Bergamo. Un anno fa di questi tempi Andrea Belotti era parte attiva dell'Italia che trionfava ad Euro 2020. Si era incaricato di calciare anche i rigori nella semifinale con la Spagna (segnato) e in finale con l'Inghilterra (sbagliato). Comunque, aveva un ruolo di rilievo nella squadra azzurra. Sembra un paradosso, ma a poco più di 12 mesi dal successo l'attaccante originario di Gorlago non ha ancora trovato una squadra per la prossima stagione. Il suo contratto con il Torino è scaduto lo scorso 30 giugno e da mesi era cosa nota la separazione dopo 7 anni. Il Gallo, come è soprannominato, era anche capitano dei granata. L'addio si è consumato in maniera burrascosa, tanto che molti avevano ipotizzato che potesse esserci già una squadra pronta ad offrire al classe 1993 un nuovo contratto. Non è andata ...

