Prima due interventi con robot al Papa Giovanni di Bergamo: operata anche una bimba di 3 anni con neoplasia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si tratta di un intervento al colon per la malattia di Hirschsprung la Prima operazione robot-assistita realizzata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo su una paziente in età pediatrica, di soli 10 anni. Il secondo intervento, effettuato su una bambina di tre anni, ha permesso la rimozione di una neoplasia toracica. Le due operazioni sono state effettuate nei mesi di giugno e luglio 2022. Si tratta dei primi primi due interventi chirurgici con il robot realizzate con la collaborazione dell’Ospedale Gaslini di Genova che ha permesso l’addestramento alla consolle del robot di Maurizio Cheli, direttore della Unità di Chirurgia pediatrica. Il Papa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si tratta di un intervento al colon per la malattia di Hirschsprung laoperazione-assistita realizzata all’OspedaleXXIII disu una paziente in età pediatrica, di soli 10. Il secondo intervento, effettuato su una bambina di tre, ha permesso la rimozione di unatoracica. Le due operazioni sono state effettuate nei mesi di giugno e luglio 2022. Si tratta dei primi primi duechirurgici con ilrealizzate con la collaborazione dell’Ospedale Gaslini di Genova che ha permesso l’addestramento alla consolle deldi Maurizio Cheli, direttore della Unità di Chirurgia pediatrica. Il...

sbonaccini : La Commissione Ue ha approvato il Programma attuativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo so… - ricpuglisi : Ho letto il Signore degli Anelli due volte, la prima in italiano, la seconda in inglese. Secondo me un'altra lista… - borghi_claudio : Noto che oggi si stanno svegliando tutti con la nostra idea di azzerare l'iva sui beni di prima necessità come se l… - LucaCaruso77 : @pietroraffa Quando si dice che anche un orologio rotto segna l'ora esatta due volte al giorno .... statisticamente… - Ste_Mazzu : RT @erretti42: A proposito della parola riforme che i responsabili invocano ogni due per tre piangendo Draghi che stava lavorando così bene… -