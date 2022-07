Europei femminili 2022, l’Inghilterra domina la Svezia e vola in finale (Di martedì 26 luglio 2022) l’Inghilterra ha sconfitto la Svezia tramite il risultato di 4-0, ottenendo di diritto un posto in finale agli Europei di calcio femminile 2022. In quel di Wembley, le inglesi non hanno lasciato scampo alle più quotate svedesi grazie a una prestazione concreta e paziente, perfetta dal punto di vista strategico. La Svezia ha gestito il possesso in modo autorevole per buona parte del primo tempo, creando occasioni in serie e spaventando più volte la retroguardia e il pubblico inglesi; tra esse, in evidenza una conclusione particolarmente pericolosa di Jakobsson dopo appena 30”, respinta con i piedi da un ottimo intervento di Earps. l’Inghilterra, però, facendo muro in fase difensiva e ripartendo con qualità, è passata in vantaggio al 34? con un destro al volo splendido ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022)ha sconfitto latramite il risultato di 4-0, ottenendo di diritto un posto inaglidi calcio femminile. In quel di Wembley, le inglesi non hanno lasciato scampo alle più quotate svedesi grazie a una prestazione concreta e paziente, perfetta dal punto di vista strategico. Laha gestito il possesso in modo autorevole per buona parte del primo tempo, creando occasioni in serie e spaventando più volte la retroguardia e il pubblico inglesi; tra esse, in evidenza una conclusione particolarmente pericolosa di Jakobsson dopo appena 30”, respinta con i piedi da un ottimo intervento di Earps., però, facendo muro in fase difensiva e ripartendo con qualità, è passata in vantaggio al 34? con un destro al volo splendido ...

cmdotcom : #Europei femminili: #Inghilterra in finale, poker alla #Svezia - sportface2016 : #Inghilterra in finale agli Europei femminili, si giocherà a #Wembley. I tifosi poco scaramantici cantano dagli spa… - ferruccio4 : l'Inghilterra ha appena segnato alla Svezia con un colpo di tacco che ha fatto tunnel al portiere agli europei femm… - digitalsat_it : #SkySport , #WEURO2022 Semifinali (in 4K) - Programma e Telecronisti @SkySport - annapaolaconcia : @twittingelenaa @lauraboldrini @rulajebreal È l’ultimo tw che le scrivo, sto guardando #InghilterraSvezia #europei femminili. Buona serata -