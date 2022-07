Clima, due attiviste di Extinction Rebellion si incatenano al palazzo della Regione Piemonte: «La siccità è solo l’inizio» – La foto (Di lunedì 25 luglio 2022) Stamattina poco dopo 6.30 due attiviste di Extinction Rebellion sono salite sul balcone dell’edificio in piazza Castello, attraverso una scala lunga 10 metri, e, scavalcata la ringhiera, hanno appeso un grande striscione rosso, solcato da righe scure, a rappresentare la terra arida e spaccata, con scritto «Benvenuti nella crisi Climatica. siccità, è solo l’inizio». Le due si sono poi incatenate alla ringhiera e hanno atteso l’arrivo delle forze dell’ordine. L’azione arriva nel giorno in cui nel capoluogo Piemontese prende il via il secondo meeting europeo di Fridays For Future, in concomitanza con il Climate Social Camp, in cui tutti i collettivi cittadini che si battono contro la crisi Climatica parteciperanno ad ... Leggi su open.online (Di lunedì 25 luglio 2022) Stamattina poco dopo 6.30 duedisono salite sul balcone dell’edificio in piazza Castello, attraverso una scala lunga 10 metri, e, scavalcata la ringhiera, hanno appeso un grande striscione rosso, solcato da righe scure, a rappresentare la terra arida e spaccata, con scritto «Benvenuti nella crisitica., è». Le due si sono poi incatenate alla ringhiera e hanno atteso l’arrivo delle forze dell’ordine. L’azione arriva nel giorno in cui nel capoluogose prende il via il secondo meeting europeo di Fridays For Future, in concomitanza con ilte Social Camp, in cui tutti i collettivi cittadini che si battono contro la crisitica parteciperanno ad ...

