A Napoli riconosce rapinatore e lo fa arrestare dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutol’uomo che aveva rapinato l’incasso del suo bar e lo fa. E’ accaduto a. Il ‘colpo’ era avvenuto qualche ora prima allo ‘Chalet del Sole’ di via Poerio a due passi da piazza Garibaldi. Un uomo, volto scoperto e in mano una pistola, non si sa se giocattolo o meno, si era fatto consegnare da una dipendente del bar poco più di mille euro di incasso per poi fuggire. Il padre del proprietario ha visto e rivisto le immagini del sistema di video sorveglianza e così quando, in strada, poche ore dopo, ha visto il, ha iniziato ad inseguirlo e ha chiamato il 112. La gazzella del nucleo radiomobile dilo ha raggiunto al corso Meridionale; lì l’uomo ha indicato il, un 21enne di origine ...