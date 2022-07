Lorenzo Musetti vince l’Atp 500 di Amburgo 2022: montepremi e best ranking (Di domenica 24 luglio 2022) Lorenzo Musetti ha conquistato l’Atp 500 di Amburgo 2022, il primo e indimenticabile titolo in carriera, sconfiggendo Carlos Alcaraz in finale. Grande gioia per il tennista carrarino, il quale ha concluso l’ultimo atto del torneo in tre set, festeggiando dopo un ottimo 6-4, (6)6-7, 6-4; fantasia, talento puro, concretezza nei momenti importanti, imprevedibilità: ecco gli ingredienti del trionfo straordinario del campioncino azzurro, finalmente con un importante trofeo tra le mani. Musetti è diventato il terzo italiano più giovane a ottenere un titolo del circuito maggiore, Atp, dopo Jannik Sinner e Claudio Pistolesi, nonché il quarto italiano a vincere ad Amburgo dopo Nicola Pietrangeli, Paolo Bertolucci e Fabio Fognini. Per quanto concerne ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022)ha conquistato500 di, il primo e indimenticabile titolo in carriera, sconfiggendo Carlos Alcaraz in finale. Grande gioia per il tennista carrarino, il quale ha concluso l’ultimo atto del torneo in tre set, festeggiando dopo un ottimo 6-4, (6)6-7, 6-4; fantasia, talento puro, concretezza nei momenti importanti, imprevedibilità: ecco gli ingredienti del trionfo straordinario del campioncino azzurro, finalmente con un importante trofeo tra le mani.è diventato il terzo italiano più giovane a ottenere un titolo del circuito maggiore, Atp, dopo Jannik Sinner e Claudio Pistolesi, nonché il quarto italiano are addopo Nicola Pietrangeli, Paolo Bertolucci e Fabio Fognini. Per quanto concerne ...

