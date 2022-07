sportli26181512 : Baselli in uscita dal Torino, ci pensano due di A: Daniele Baselli non rientra nei piani del Torino: secondo quanto… - sportli26181512 : Baselli: nome nuovo per lo Spezia: Il mercato dello Spezia si muove a centrocampo. Dove in uscita Maggiore è vicino… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Danielenon rientra nei piani del Torino: secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport , in queste ore il centrocampista sarebbe stato contattato da Spezia e Lecce.Commenta per primo Il mercato dello Spezia si muove a centrocampo. Dove inMaggiore è vicino al Torino, mentre in entrata c'è un ex granata, svincolatosi a parametro zero dopo il prestito al Cagliari. Baselli: nome nuovo per lo Spezia | Mercato | Calciomercato.com Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...