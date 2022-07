Diana, bimba di 18 mesi morta in casa: lasciata sola dalla mamma per 6 giorni (Di venerdì 22 luglio 2022) Diana era nata solo il 29 gennaio dello scorso anno. A 18 mesi è stata lasciata sola in casa dalla madre per sei lunghi giorni, a Milano. Nessuno dei vicini l’avrebbe mai sentita piangere. Diana è morta così, di stenti, trovata dalla madre, la 36enne Alessia Pifferi, all’alba di mercoledì scorso, nel suo lettino da campeggio. Giovedì mattina la donna è stata fermata con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Diana trovata morta in casa: lasciata sola per 6 giorni Alessia, la mamma di Diana, davanti al pm avrebbe pronunciato ... Leggi su chihaucciso (Di venerdì 22 luglio 2022)era nata solo il 29 gennaio dello scorso anno. A 18è statainmadre per sei lunghi, a Milano. Nessuno dei vicini l’avrebbe mai sentita piangere.così, di stenti, trovatamadre, la 36enne Alessia Pifferi, all’alba di mercoledì scorso, nel suo lettino da campeggio. Giovedì mattina la donna è stata fermata con l’accusa di omicidio volontario aggravatopremeditazione e dai futili motivi.trovatainper 6Alessia, ladi, davanti al pm avrebbe pronunciato ...

