Morto l'uomo contagiato dal "fungo killer" Candida Auris (Di martedì 19 luglio 2022) È deceduto nell'ospedale dell'Angelo di Mestre l'uomo contagiato dalla Candida Auris . Il "fungo - killer" è resistente ai farmaci disponibili ha un elevato tasso di mortalità ed è particolarmente ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) È deceduto nell'ospedale dell'Angelo di Mestre l'dalla. Il "" è resistente ai farmaci disponibili ha un elevato tasso di mortalità ed è particolarmente ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Parigi, nell'11mo arrondissement. Altre quattro persone sono rima… - MediasetTgcom24 : Sparatoria a Parigi: un morto e 4 feriti, fermato un uomo #parigi - Agenzia_Ansa : Morto in Veneto un anziano di 83 anni colpito dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Un altro uomo, di giovan… - infoitsalute : A Venezia un uomo è morto dopo essere stato contagiato dal fungo killer Candida Auris - fanpage : L'uomo era risultato positivo al fungo dopo essere rientrato da un viaggio in Kenya per motivi di lavoro. È il prim… -