M5S a pezzi, l'ex-Iena (ed ex-grillino) Giarrusso: «Lì a comandare non è più Conte, ma la Taverna» (Di martedì 19 luglio 2022) Descrivere i 5Stelle come centrifugati da una lavatrice non renderebbe appieno l'idea della confusione che impazza nel movimento. La geografia interna cambia di minuto in minuto, con posizioni pronte a ribaltarsi ora in favore dei falchi, ora delle colombe. In mezzo, lui, Giuseppe Conte, metà sfinge e metà re tentenna, che non sa cosa dire né, soprattutto, cosa fare. Ieri ha imbroccato miracolosamente le parole giuste («il pallino della crisi è nelle mani di Draghi») per tenere ancora per un po' tutti incollati in quel che resta del M5S. Infatti, tanto i falchi quanto le colombe le hanno decifrate a proprio uso e consumo leggendovi la conferma delle proprie tesi. Conte sempre più traballante Quando ancora potrà durare? Non molto, anche perché la centrifuga attivata è potente e punta ad una scissione-bis. Nel Palazzo la vogliono tutti: da Di Maio, che ...

