L’Haute Couture ritrova la bellezza di un tempo

Leggi su panorama

(Di martedì 19 luglio 2022) Chi lavora nel mondo della moda ha spesso un marchio impresso dietro le sue spalle, la superficialità. Ancora oggi molti considerano gli abiti e tutti quelli che contribuiscono nella loro creazione come un qualcosa di effimero e insulso, ma chi lavora in questo settore ha ben chiaro cosa significa creare un abito. Parliamo di arte, di pensieri e di attualità. Negli ultimi anni la moda ha cercato di mandare messaggi politici e sociali, trasformando le passerelle in appelli per il pubblico. Questa volta però Daniel Roseberry - direttore creativo di Schiaparelli - ha fatto un salto nel passato parlandoci dell’innocenza creativa: quell’istante di incredulità emeraviglia che ha definito e indirizzato il nostro percorso verso il mondo della moda, chiedendoci di lottare per non perdere mai di vista quell’innocenza e di non soccombere al deperimento del mondo. “A volte ci mettiamo sulla ...