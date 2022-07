Concorsi Regione Marche, 57 posti di diplomati e laureati: prova scritta il 26 luglio (Di venerdì 15 luglio 2022) *aggiornamento del 15/07/2022: pubblicato il calendario della prova scritta del Concorso Regione Marche, indetto il 31 maggio 2022 tramite avviso in Gazzetta Ufficiale, per la copertura di 38 posti di Funzionario amministrativo per le politiche del lavoro e formazione. La prova si terrà il 26 luglio 2022 secondo il calendario disponibile nell’area riservata della piattaforma cohesionworkpa alla voce Concorsi – Comunicazioni – del Menù. Nell’articolo di approfondimento potrai trovare tutte le informazioni utili sulle modalità di svolgimento della prova e sulle materie d’esame da studiare. Leggi l’avviso Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2022, sono stati pubblicati i quattro bandi dei Concorsi ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 15 luglio 2022) *aggiornamento del 15/07/2022: pubblicato il calendario delladel Concorso, indetto il 31 maggio 2022 tramite avviso in Gazzetta Ufficiale, per la copertura di 38di Funzionario amministrativo per le politiche del lavoro e formazione. Lasi terrà il 262022 secondo il calendario disponibile nell’area riservata della piattaforma cohesionworkpa alla voce– Comunicazioni – del Menù. Nell’articolo di approfondimento potrai trovare tutte le informazioni utili sulle modalità di svolgimento dellae sulle materie d’esame da studiare. Leggi l’avviso Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio 2022, sono stati pubblicati i quattro bandi dei...

