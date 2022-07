Pubblicità

Calciomercato.com

Linetty ha già fatto sapere di essere disposto a decurtarsi l'ingaggio , e la Samp potrebbe discutere con il Toro in merito ad un accordo simile rispetto a quello proposto a suo tempo dallo, ...Il Milan però non si. Chi pensava che Stefano Pioli si sarebbe accontentato di ripartire ... Losembra fare sul serio per il centrale classe '94. La squadra ligure, dopo l'addio di Erlic, ... Lo Spezia si arrende, la Sampdoria spera: Linetty operazione 'last minute' Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...