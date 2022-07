Inter, quale futuro per Dalbert? (Di giovedì 14 luglio 2022) Infortunio per Dalbert prima di arrivare in ritiro Si complicano i piani di mercato dell’Inter. Dalbert, giocatore nerazzurro, stava preparando la stagione in Brasile prima di arrivare ad Appiano in attesa di una sistemazione che poteva arrivare dal mercato, ma che ora non arriverà a causa di una lesione del legamento crociato anteriore. “Dalbert non si era ancora visto ad Appiano Gentile e non rientra nei piani di Simone Inzaghi. E ora bisognerà capire cosa ne sarà del giocatore arrivato a Milano nell’estate 2017 dal Nizza: l’infortunio sospende qualunque discorso di mercato, considerando anche che il calciatore è in scadenza con l’Inter nel 2023 e dunque potrà trovare una nuova sistemazione a parametro zero tra un anno”. “L’avventura in nerazzurro rischia di terminare così, con la ripresa ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Infortunio perprima di arrivare in ritiro Si complicano i piani di mercato dell’, giocatore nerazzurro, stava preparando la stagione in Brasile prima di arrivare ad Appiano in attesa di una sistemazione che poteva arrivare dal mercato, ma che ora non arriverà a causa di una lesione del legamento crociato anteriore. “non si era ancora visto ad Appiano Gentile e non rientra nei piani di Simone Inzaghi. E ora bisognerà capire cosa ne sarà del giocatore arrivato a Milano nell’estate 2017 dal Nizza: l’infortunio sospende qualunque discorso di mercato, considerando anche che il calciatore è in scadenza con l’nel 2023 e dunque potrà trovare una nuova sistemazione a parametro zero tra un anno”. “L’avventura in nerazzurro rischia di terminare così, con la ripresa ...

