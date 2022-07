«Se mi lasci mi vendico» | la storia del minorenne di Napoli che ha sfregiato l’ex di 12 anni

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 luglio 2022) “Se mimi”. Sembra rispondere a questo istinto primordiale e aberrante il gesto compiuto la scorsa notte da un ragazzino di 16, quartiere Montesanto, che hail volto delfidanzatina di appena 12, colpevole di averloato. Ha usato un’arma da taglio per “pareggiare i conti” il giovane violento, parente delboss camorrista Mario Savio, detto o bellillo, tra i protagonisti della feroce guerra combattuta negli’80 tra la Nuova Famiglia e la Nco di Cutolo, di cui era il referente. Un’arma sparita nel nulla, con cui il ragazzino ha trafitto il viso della bambina, provocandole una lesione che non andrà più via. «Perdeva molto sangue, chi l’ha ferita avrebbe ...