Omicidio Ciatti, il killer ceceno condannato in Spagna non si è presentato in carcere. È fuggito e ora è ricercato in tutta Europa (Di mercoledì 13 luglio 2022) . Sembra non esserci pace per Niccolò Ciatti, il giovane italiano ucciso con un calcio in testa in una discoteca di Lloret de Mar nell'agosto del 2017. Rassoul Bissoultanov, il ceceno ritenuto responsabile del colpo mortale e condannato dal tribunale spagnolo a 15 anni di carcere per aver ucciso l'italiano oggi avrebbe dovuto presentarsi in udienza a Girona per l'udienza di carcerazione. Una prassi del diritto spagnolo che serve a stabilire come scontare la pena in attesa della condanna definitiva. Il condannato, secondo quanto si apprende, era in regime di libertà vigilata in Spagna, dopo che l'estate scorsa era stato scarcerato per decorrenza dei termini.

