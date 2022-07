Ultime Notizie – Catania, avrebbe ucciso pazienti con farmaci: arrestato infermiere (Di martedì 12 luglio 2022) La polizia di Catania ha arrestato un infermiere ospedaliero 50enne accusato di duplice omicidio. L’uomo, secondo la Procura etnea, avrebbe provocato la morte di due pazienti ricoverati nel reparto di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza di un nosocomio catanese somministrando loro, con modalità estranee ad esigenze terapeutiche, Diazepam e Midazolam. Dagli accertamenti del caso sarebbe emerso come il decesso delle due persone fosse avvenuto dopo il turno notturno svolto dall’indagato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) La polizia dihaunospedaliero 50enne accusato di duplice omicidio. L’uomo, secondo la Procura etnea,provocato la morte di duericoverati nel reparto di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza di un nosocomio catanese somministrando loro, con modalità estranee ad esigenze terapeutiche, Diazepam e Midazolam. Dagli accertamenti del caso sarebbe emerso come il decesso delle due persone fosse avvenuto dopo il turno notturno svolto dall’indagato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

sole24ore : ?? L’Ue ha in programma di proporre un nuovo settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua guerra in Ucr… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - pccpla : RT @junews24com: Zaniolo Juve (Sky Sport), accordo raggiunto! Cosa manca per chiudere - - lilly69y : Tutti i look mozzafiato del Ballo della Rosa a Monaco - Elle -