A Verstappen la Sprint Race in Austria davanti alle Ferrari (Di domenica 10 luglio 2022) Tutto facile per Max Verstappen nella Sprint Race che ha aperto il weekend di Zeltweg. Una vittoria mai in discussione, con il campione del mondo perfetto al via e bravo a chiudere con la sua Red Bull la porta a Charles Leclerc, che partiva al suo fianco e ha provato a sorprenderlo. Battaglia in avvio tra Leclerc e Sainz con il monegasco che ha dovuto cedere la posizione per poi riprendersela. Con Verstappen in fuga solitaria, il duello tutto Ferrari ha acceso i primi giri di gara, con Sainz che sembrava più veloce di Leclerc e che nel corso del 7° giro ha riprovato ad attaccare il compagno di squadra.Prima lo spagnolo è arrivato lungo alla 3, poi in quella successiva è stata la difesa di Leclerc a chiudere definitivamente la partita in casa Ferrari. A dare spettacolo è stato Sergio ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 luglio 2022) Tutto facile per Maxnellache ha aperto il weekend di Zeltweg. Una vittoria mai in discussione, con il campione del mondo perfetto al via e bravo a chiudere con la sua Red Bull la porta a Charles Leclerc, che partiva al suo fianco e ha provato a sorprenderlo. Battaglia in avvio tra Leclerc e Sainz con il monegasco che ha dovuto cedere la posizione per poi riprendersela. Conin fuga solitaria, il duello tuttoha acceso i primi giri di gara, con Sainz che sembrava più veloce di Leclerc e che nel corso del 7° giro ha riprovato ad attaccare il compagno di squadra.Prima lo spagnolo è arrivato lungo alla 3, poi in quella successiva è stata la difesa di Leclerc a chiudere definitivamente la partita in casa. A dare spettacolo è stato Sergio ...

Pubblicità

SkyTG24 : F1, Gp d’Austria: Verstappen vince la Sprint race e partirà in pole. Poi Leclerc e Sainz - uzapelloni : Sprint Race: Ferrari strategia perfetta per far vincere Verstappen - SkySportF1 : ? Lewis ancora fermo ai box nelle #FP2 ? Miglior tempo per Verstappen fin qui LIVE ? - StadioSport : F1, Gp Austria, Sprint Race: “Verstappen vince, davanti a Leclerc e Sainz”: Seconda Sprint Race vinta dall’olandese… - giosiana83 : RT @Eurosport_IT: VERSTAPPEN SI PRENDE SPRINT RACE E POLE! ?? Dopo la SR di Imola il pilota della Red Bull conquista anche la SR di Spielbe… -