“Tu per noi sei importante”, Paola Iezzi capolavoro assoluto: spettacolo iconico – VIDEO (Di venerdì 8 luglio 2022) Paola Iezzi condivide con i fan di Instagram il suo nuovo singolo “Non parlare con nessuno”. Il brano ‘iconico’ diventa subito la hit dell’estate. La cantante, divenuta celebre grazie all’apparizione a Sanremo con il duetto “Paola&Chiara” ha condiviso una delle note più positive della sua carriera. Paola Iezzi (Instagram)Per Paola Iezzi è arrivata l’ennesima svolta del suo percorso professionale, dettato dalla ferma consapevolezza delle sue capacità. Subito dopo l’allontanamento da Chiara, la sua crescita si è affermata soprattutto via social, dove spesso condivide momenti significativi e altrettanto attraenti. Tra una foto stuzzicante e l’altra, la cantante è riuscita ad ottenere un meritato riscatto anche da dove tutto era partito. In questo ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 8 luglio 2022)condivide con i fan di Instagram il suo nuovo singolo “Non parlare con nessuno”. Il brano ‘’ diventa subito la hit dell’estate. La cantante, divenuta celebre grazie all’apparizione a Sanremo con il duetto “&Chiara” ha condiviso una delle note più positive della sua carriera.(Instagram)Perè arrivata l’ennesima svolta del suo percorso professionale, dettato dalla ferma consapevolezza delle sue capacità. Subito dopo l’allontanamento da Chiara, la sua crescita si è affermata soprattutto via social, dove spesso condivide momenti significativi e altrettanto attraenti. Tra una foto stuzzicante e l’altra, la cantante è riuscita ad ottenere un meritato riscatto anche da dove tutto era partito. In questo ...

Mov5Stelle : Se il premier Draghi sceglierà di seguire gli obiettivi di una giustizia sociale, transizione ecologica, se compren… - EnricoLetta : Rispetto a letture giornalistiche di stamani preciso, per evitare fraintendimenti, che noi rimaniamo alla decisione… - Inter : 6?0? secondi per rivivere con noi la giornata ?? #ForzaInter - Elena7741072863 : @Naty88832250 Pure noi dovremmo arrivare per le 18 vengo col pullman dei lupi campani - sacredxyz : @SpudFNVPN Per me possono salutare tutti sti cazzi l’importante è che adl mantenga una rosa competitiva e che punti… -