Tentativo con la Sampdoria, Caputo può cambiare squadra in Serie A (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo gli arrivi di Casale e Gila, il mercato della Lazio è entrato nel vivo più che mai. Il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando affinché Maurizio Sarri possa avere tra le mani una rosa lunga, in grado di poter affrontare la stagione in vista dell’Europa League, che come ben sappiamo porta via una significativa mole di energie. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i biancocelesti avrebbero fatto un nuovo Tentativo per Francesco Caputo, individuato dalla società come vice Immobile, ma la Samp al momento non intende accettare offerte al di sotto di 3 milioni di euro. Lazio Caputo Mercato In questi anni la Lazio, anche nell’anno del mancato scudetto con Inzaghi in panchina, ha sempre pagato il fatto di avere una rosa corta. Gli undici titolari hanno dimostrato di essere dei giocatori in grado di alzare l’asticella della ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo gli arrivi di Casale e Gila, il mercato della Lazio è entrato nel vivo più che mai. Il direttore sportivo Igli Tare sta lavorando affinché Maurizio Sarri possa avere tra le mani una rosa lunga, in grado di poter affrontare la stagione in vista dell’Europa League, che come ben sappiamo porta via una significativa mole di energie. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i biancocelesti avrebbero fatto un nuovoper Francesco, individuato dalla società come vice Immobile, ma la Samp al momento non intende accettare offerte al di sotto di 3 milioni di euro. LazioMercato In questi anni la Lazio, anche nell’anno del mancato scudetto con Inzaghi in panchina, ha sempre pagato il fatto di avere una rosa corta. Gli undici titolari hanno dimostrato di essere dei giocatori in grado di alzare l’asticella della ...

