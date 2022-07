Tale e Quale Show 2022: fuori Selassié, resta solo un ex gieffina (Di venerdì 8 luglio 2022) Sembrava sicuro che le sorelle Selassié avrebbero partecipato a Tale e Quale Show 2022. Invece, tutto è saltato. Nelle ultime ore è cambiato completamente il cast del Talent Rai. Scopriamo chi resta e chi va. Tale e Quale Show 2022: Chi sono tutti gli ex GF VIP che non parteciperanno? TvBlog ha fornito nuovi incredibili scoop sul cast di Tale e Quale Show 2022. Secondo le informazioni giunte al porTale, Jessica, Clarissa e Lulù Selassié non faranno più parte del programma. A quanto pare le tre principesse etiopi non sono state sufficientemente convincenti. Una decisione molto particolare, visto che ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 luglio 2022) Sembrava sicuro che le sorelleavrebbero partecipato a. Invece, tutto è saltato. Nelle ultime ore è cambiato completamente il cast delnt Rai. Scopriamo chie chi va.: Chi sono tutti gli ex GF VIP che non parteciperanno? TvBlog ha fornito nuovi incredibili scoop sul cast di. Secondo le informazioni giunte al por, Jessica, Clarissa e Lulùnon faranno più parte del programma. A quanto pare le tre principesse etiopi non sono state sufficientemente convincenti. Una decisione molto particolare, visto che ...

