Marmolada, seconda giornata di ricerche via terra: trovati altri resti umani. Il sindaco di Canazei proclama lutto nella valle (Di venerdì 8 luglio 2022) Dal ghiacciaio della Marmolada emergono altri resti delle vittime del seracco crollato domenica scorsa. Attrezzatura tecnica e resti organici sono stati rinvenuti dagli operatori nell’ambito della ricognizione “vista e udito” sul luogo del disastro. Le ricerche, ancora in corso, si stanno svolgendo sulla parte bassa della colata di ghiaccio, roccia e fango, compresa una zona non interessata dal sopralluogo della mattina del 7 luglio. Lo apprende l’Ansa. Al momento le vittime accertate del disastro sono dieci, con il decimo corpo ritrovato nelle scorse ore. Entro sera è atteso l’esito del primo confronto tra il dna dei resti delle vittime non ancora identificate. La squadra di ricerca è composta da 14 persone, tra cui due unità cinofile. Gli operatori, coordinati da Paolo Borgonovo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Dal ghiacciaio dellaemergonodelle vittime del seracco crollato domenica scorsa. Attrezzatura tecnica eorganici sono stati rinvenuti dagli operatori nell’ambito della ricognizione “vista e udito” sul luogo del disastro. Le, ancora in corso, si stanno svolgendo sulla parte bassa della colata di ghiaccio, roccia e fango, compresa una zona non interessata dal sopralluogo della mattina del 7 luglio. Lo apprende l’Ansa. Al momento le vittime accertate del disastro sono dieci, con il decimo corpo ritrovato nelle scorse ore. Entro sera è atteso l’esito del primo confronto tra il dna deidelle vittime non ancora identificate. La squadra di ricerca è composta da 14 persone, tra cui due unità cinofile. Gli operatori, coordinati da Paolo Borgonovo, ...

