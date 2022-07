Twitter | arrivano i tweet con doppio autore?

(Di giovedì 7 luglio 2022) In fase di test l'interessante opzione chiamata Co, che permette a due utenti di firmare uno stesso post

Pubblicità

HDblog

... sul suo profiloprende pesantemente posizione e denuncia la violenta repressione del presidente turco. Per tutta risposta, dalla Turchia glipesanti minacce di morte e viene ...conferme sui prossimi concorrenti del GF Vip che partirà a settembre: due nomi ormai sicuri ...Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram Clicca qui per seguire Donna Glamour su... Twitter, arrivano gli articoli lunghi e torna la conferenza per sviluppatori Twitter continua a migliorare le funzionalità del suo popolare social, mentre il futuro della piattaforma è tuttora in discussione (ved. vendita a Elon Musk). Lo ha fatto anche nelle scorse ore ...Twitter introduce nei video il pulsante per mostrare i sottotitoli creati ed embedded dai creator, anche se c'è qualche pecca ancora ...