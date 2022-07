Negozio pop up di Atelier VM a Porto Cervo (Di giovedì 7 luglio 2022) Atelier VM ha annunciato una grande novità. A partire dal 9 luglio e fino al 31 agosto 2022 aprirà un Negozio pop up (temporaneo). Si troverà in Sardegna, a Porto Cervo (provincia di Sassari) presso il concept store Modes. Un’iniziativa che permetterà alla clientela di acquistare direttamente una parte dell’iconica collezione dell’azienda, compreso ovviamente il Leggi su periodicodaily (Di giovedì 7 luglio 2022)VM ha annunciato una grande novità. A partire dal 9 luglio e fino al 31 agosto 2022 aprirà unpop up (temporaneo). Si troverà in Sardegna, a(provincia di Sassari) presso il concept store Modes. Un’iniziativa che permetterà alla clientela di acquistare direttamente una parte dell’iconica collezione dell’azienda, compreso ovviamente il

Pubblicità

artvhazza : 130 funko pop per ora, senza contare quelli che mi devono arrivare e che devo comprare in negozio se vendessi sol… - thinkngspace : @reguIustar OMG LO VEDO ORA COMUNQUE regulus, i capelli ricci, il nero, una sala del cinema vuota e i pop corn, un… - lillydessi : RT @dallaAallaZip: #shein ha aperto un pop up store a #Milano dove acquistare fisicamente i suoi prodotti. Il brand cinese, tanto amato da… - dallaAallaZip : #shein ha aperto un pop up store a #Milano dove acquistare fisicamente i suoi prodotti. Il brand cinese, tanto ama… -