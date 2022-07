Baseball: Italia in ottima evidenza a Torino, ora tempo di Haarlem Week per gli azzurri (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Italia ha disputato nelle scorse ore l’ultima amichevole prima del viaggio verso l’Haarlem Week. Avversaria della formazione azzurra una delle formazioni che più ha impressionato nella Serie A, i Campidonico Grizzlies, per l’occasione con in più qualche giocatore di Settimo Torinese. Finisce 9-0 per gli uomini di Mike Piazza, tra i quali nelle prossime ore si saprà chi andrà in terra olandese (8-15 luglio). Tornato in azzurro Claudio Scotti, che era andato negli States, organizzazione dei New York Mets. Baseball e Softball: Riccardo Fraccari confermato come presidente della WBSC. Obiettivo: Los Angeles 2028 Gli azzurri iniziano a segnare al quarto inning: quattro ball di Gonzalez, doppi-punto di Mineo a sinistra e Celli al centro. Il 2-0 diventa 3-0 nel quinto in virtù della volata di sacrificio di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’ha disputato nelle scorse ore l’ultima amichevole prima del viaggio verso l’. Avversaria della formazione azzurra una delle formazioni che più ha impressionato nella Serie A, i Campidonico Grizzlies, per l’occasione con in più qualche giocatore di Settimo Torinese. Finisce 9-0 per gli uomini di Mike Piazza, tra i quali nelle prossime ore si saprà chi andrà in terra olandese (8-15 luglio). Tornato in azzurro Claudio Scotti, che era andato negli States, organizzazione dei New York Mets.e Softball: Riccardo Fraccari confermato come presidente della WBSC. Obiettivo: Los Angeles 2028 Gliiniziano a segnare al quarto inning: quattro ball di Gonzalez, doppi-punto di Mineo a sinistra e Celli al centro. Il 2-0 diventa 3-0 nel quinto in virtù della volata di sacrificio di ...

