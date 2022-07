Ucraina: Mattarella, 'Ue pronta ad aiutare Paesi in difficoltà per crisi alimentare' (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug (Adnkronos) - Con il presidente Nyusi "abbiamo parlato dell'aggressione russa che sta provocando il ritorno in questo millennio il fatto che un Paese più grosso possa aggredire uno più piccolo. L'Unione europea è pronta a aiutare i Paesi in difficoltà per la crisi alimentare". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella a Maputo. Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug (Adnkronos) - Con il presidente Nyusi "abbiamo parlato dell'aggressione russa che sta provocando il ritorno in questo millennio il fatto che un Paese più grosso possa aggredire uno più piccolo. L'Unione europea èinper la". Lo ha detto il capo dello Stato Sergioa Maputo.

