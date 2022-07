Slitta a mercoledì l’incontro tra Draghi e Conte. Il leader M5S e il premier concordano di rinviare l’appuntamento per via del disastro alla Marmolada (Di lunedì 4 luglio 2022) Slitta l’incontro tra Draghi e Conte. Doveva essere il giorno del chiarimento o della definitiva rottura tra i due ma per la resa dei conti bisognerà attendere. Con le immagini dell’immane tragedia alla Marmolada ancora negli occhi, infatti, è bastata una telefonata tra Giuseppe Conte e Mario Draghi per decidere – di comune accordo – di rinviare l’attesa riunione. Slitta l’incontro tra Draghi e Conte Del resto il leader M5S, comprendendo la situazione, ha convenuto sulla necessità di rimandare l’appuntamento per permettere al premier di effettuare il sopralluogo in tranquillità. E al telefono Draghi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 luglio 2022)tra. Doveva essere il giorno del chiarimento o della definitiva rottura tra i due ma per la resa dei conti bisognerà attendere. Con le immagini dell’immane tragediaancora negli occhi, infatti, è bastata una telefonata tra Giuseppee Marioper decidere – di comune accordo – dil’attesa riunione.traDel resto ilM5S, comprendendo la situazione, ha convenuto sulla necessità di rimandareper permettere aldi effettuare il sopralluogo in tranquillità. E al telefono...

