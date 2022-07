“Al Bayern Monaco piace Osimhen, ma c’è un problema”, novità per il Napoli (Di lunedì 4 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’operatore di mercato, Gianluca di Domenico. Ecco quanto evidenziato: “Osimhen arrivò al Wolfsburg ma non fu una stagione spettacolare la sua, infatti andò via. A Napoli è diventato un giocatore vero e importante. La prima persona che parlò di Osimhen fu l’ex giocatore del Bayern e disse che in caso di addio di Lewandowski sarebbe il sostituto perfetto. Il Bayern Monaco non pagherà quella cifra per Osimhen, hanno una certa direttiva, piace comunque al club. FOTO: Getty – Osimhen Nigeria Al Bayern Monaco, se si toglie Beckenbauer, i dirigenti hanno continuità con la loro famiglia e di queste cose come successo a ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’operatore di mercato, Gianluca di Domenico. Ecco quanto evidenziato: “arrivò al Wolfsburg ma non fu una stagione spettacolare la sua, infatti andò via. Aè diventato un giocatore vero e importante. La prima persona che parlò difu l’ex giocatore dele disse che in caso di addio di Lewandowski sarebbe il sostituto perfetto. Ilnon pagherà quella cifra per, hanno una certa direttiva,comunque al club. FOTO: Getty –Nigeria Al, se si toglie Beckenbauer, i dirigenti hanno continuità con la loro famiglia e di queste cose come successo a ...

